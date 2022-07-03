الشرقية للدخان : ارتفاع 10% في مبيعات السجائر الشهر الماضي ولا توجد زيادة في الأسعار (فيديو)

أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان أن هناك زيادة 10% في مبيعات السجائر الشهر الماضي ولا زيادة في الأسعار حتى اللحظة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية على فضائية أم بي سي مصر.

أمان : أسعار السجائر لم تشهد زيادات منذ أول شهر مارس الماضي

وقال إن أسعار السجائر لم تشهد زيادات منذ أول شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أن هناك تقليد لدي التجار منذ 20 عاما مع بداية كل سنة مالية جديدة و تعودوا على تخزين السجائر وذلك يؤدي إلي زيادة الطلب على السجائر وهو طلب غير حقيقي.

وبشأن ارتفاع الأسعار، قال أمان إنه “حتى هذه اللحظة لا توجد أي زيادة بالنسبة لأسعار السجائر المحلية و المستوردة”، كاشفا أن الشهر الماضي شهد زيادة من 10% يوميا في مبيعات السجائر المحلية.

وأضاف أن هناك مخزون في الشركة يكفي 10 أيام ، و لا يوجد أي سبب نهائي لزيادة الأسعار ، موضحا أن التجار يلعبون على استقبال المستهلكين لفكرة الزيادات السعرية مثلما تحدث في مواد سلعية أخرى.

وتابع أمان أن الشركة تسعي إلى توفير المنتج للمستهلكين بأسعار معقولة دون حدوث أي زيادات غير مبررة.

وقال إن سعر اليوم و غدا لم يشهد أي زيادات في أسعار السجائر.

وأشار إلى أن شركة الشرقية للدخان تقوم بعمل أنشطة أخري غير السجائر و من ضمن تلك المشروعات محطات طاقة شمسية ، و محطات كهرباء بالغاز الطبيعي و أنشطة رياضية.

وقال أمان إن شركة بريتش أمريكان توباكو خرجت من السوق المصري من 1 يوليو الجاري ، مرجحا أن المنتجات الخاصة بهم لم تعد مقبولة في السوق.

وأضاف : “تراجع حجم المبيعات لشركة بريتش امريكان توباكو العام الحالي إلى نصف مبيعات العام الماضي ، وكان العام الماضي أقل من المخطط له”.