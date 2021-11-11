استثمار

«الشرقية للدخان»: إجراء الدراسات اللازمة لتصنيع منتجات منخفضة المخاطر

كشف المهندس تامر جادالله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"، أن الشركة تقوم بإجراء الدراسات اللازمة للدخول في صناعة التدخين الحديثة (منتجات التدخين منخفضة المخاطر ) لاختبار السوق بشكل أساسي من حيث الاستهلاك المحلي والطلب على بدائل التدخين، والتي…

أحمد اللاهوني 9:09 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 9:09 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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كشف المهندس تامر جادالله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية “إيسترن كومبانى”، أن الشركة تقوم بإجراء الدراسات اللازمة للدخول في صناعة التدخين الحديثة (منتجات التدخين منخفضة المخاطر ) لاختبار السوق بشكل أساسي من حيث الاستهلاك المحلي والطلب على بدائل التدخين، والتي يبني عليها حجم الاستثمار في هذه المنتجات الحديثة وبما يتوافق مع استراتيجية الشركة المستقبلية لتغطية احتياجات السوق من هذه الفئة المستهلكة من الجمهور.

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وقال جاد الله، خلال كلمته بالجمعية العامة العادية للشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، إنه رغم التحديات التى واجهتها الشركة ومنها جائحة كورونا وهو التحدى الأكبر لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية على مستوى العالم، إلا أن الشركة استطاعت أن تتغلب على الأزمة المستمرة بتحقيق أعلى نتائج في تاريخها.

يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” برئاسة المهندس تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، اعتمدت اليوم الخميس، نتائج أعمال العام المالي المنقضي في 30/6/2021، بحضور المساهمين.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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