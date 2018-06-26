الشرقية للأمن الغذائي تحصل على موافقة بإضافة النشاط العقارى للأغراض

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة على قيام شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تعديل غرض الشركة بتعديل المادة (3) من النظام الاساسى الخاص.ووافق مجلس إدارة الشركة فى فى 26 مايو الماضى على تعديل غرض الشركة بتعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة وذلك

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة على قيام شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات تعديل غرض الشركة بتعديل المادة (3) من النظام الاساسى الخاص.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى فى 26 مايو الماضى على تعديل غرض الشركة بتعديل المادة (3) من النظام الاساسى للشركة وذلك بإضافة عبارة ” والاستثمار العقارى وشراء وبيع الأراضى” إلى الغرض. وتقدمت الشركة بملف تعديل الغرض إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فى 30 مايو الماضى .

وارتفعت أرباح الشركة فى 2017 بنسبة 53.7% لتبلغ 5.64 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.67 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 81.96 مليون جنيه، موزعاً على 16.39 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.