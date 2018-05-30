الشرقية للأمن الغذائى تتقدم للرقابة المالية بمستندات إضافة النشاط العقارى

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رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي أودعتها اليوم الأربعاء نموذج الإفصاح الخاص بتعديل الغرض، وجارٍ دراسته وفحصه.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 26 مايو على تعديل غرض الشركة بتعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة وذلك بإضافة عبارة " والاستثمار العقا



رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي أودعتها اليوم الأربعاء نموذج الإفصاح الخاص بتعديل الغرض، وجارٍ دراسته وفحصه.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 26 مايو على تعديل غرض الشركة بتعديل المادة (3) من النظام الأساسى للشركة وذلك بإضافة عبارة ” والاستثمار العقارى وشراء وبيع الأراضى” إلى الغرض.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 53% خلال 2017 لتسجل 5.64 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.67 مليون جنيه بنهاية 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 81.96 مليون جنيه، موزعاً على 16.39 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

