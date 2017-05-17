الشرقية توقع مع فيليب موريس ملحق اتفاق لسداد رسوم التصنيع

وقعت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” أمس الثلاثاء، ملحق اتفاقية التصنيع مع شركة فيليب موريس العالمية، والخاص بسداد رسوم التصنيع للشركة الشرقية لدى فيليب موريس بالجنيه المصرى، وسداد المديونية الخاصة بالفترة السابقة بالدولار الأمريكى، تطبيقا لقرار الجمعية العامة للشركة الشرقية الصادر بتاريخ 2017/2/28.

وسجلت مديونيات فيليب موريس لصالح الشركة الشرقية 103 ملايين دولار عن الفترة من بداية يوليو 2016 حتى نهاية فبراير 2017.

وكانت الشركة الشرقية اتفقت مع فيليب موريس على تحصيل مديونيات السنة المقبلة بالجنيه المصرى، بسعر 18 جنيها للدولار، تبدأ من مارس 2017 حتى نهاية فبراير 2018.

وقامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالتنسيق مع الشركة الشرقية، ببذل جهودا كبيرة لإنهاء هذا الاتفاق، بما يضمن تعظيم موارد الشرقية للدخان المستقبلية، ولا يؤثر على موارد الخزانة العامة للدولة.

وقع العقد عن الشركة الشرقية المحاسب محمد عثمان هارون- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومباني، وقيادات شركتى فيليب موريس العالمية وفيليب موريس مصر، وذلك فى حضور السفير ياسر النجار رئيس الشركه القابضة، ووليد الرشيد والمستشار سامى عبد الحميد عن الشركة القابضة، وكذلك أعضاء مجلس إدارة إيسترن كومباني والقيادات العليا ورئيس اللجنه النقابية لايسترن كومبانى.