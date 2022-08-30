الشرقية : توريد أكثر من 63 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة.

وأوضح المحافظ أن ما تم توريده خلال اليومين الماضيين من الأقماح بلغ (٤٩٨) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (٦٣٠٠٣٤) طن و (٧٤٣) كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم (٦٣٠٠٣٥) طن (٢٤١) كيلو قمح.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألف (222) فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأكد المحافظ استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.