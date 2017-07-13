الشرقية تخطر البورصة بزيادة صنفين آخرين من السجائر

رجب عزالدين: أخطرت شركة الشرقية للدخان اليوم الخميس، إدارة البورصة المصرية بزيادة أسعار صنفين آخرين من السجائر .ورفعت الشركة أسعار عبوة السجائر "فايسروى فلتر" من 17 جنيها إلى 18 ، كما زادت أسعار "فايسروى لايت" من 17 إلى 18 جنيها أيضا وفقا للبيان .ورفعت الشركة أمس الأربعاء، أسعار ثلاثة أصن

رجب عزالدين:



أخطرت شركة الشرقية للدخان اليوم الخميس، إدارة البورصة المصرية بزيادة أسعار صنفين آخرين من السجائر .

ورفعت الشركة أسعار عبوة السجائر “فايسروى فلتر” من 17 جنيها إلى 18 ، كما زادت أسعار “فايسروى لايت” من 17 إلى 18 جنيها أيضا وفقا للبيان .

ورفعت الشركة أمس الأربعاء، أسعار ثلاثة أصناف من منتجات السجائر، وارتفعت أسعار كليوباترا كينج سايز من 10.5 جنيه إلى 11.5، كما رفعت أسعار كليوباترا كوين من 12 إلى 12.5 جنيه، أما كليوباترا سوبر، فقد زادت من 12.75 إلى 15 جنيها .



وتحركت أسعار السجائر عدة مرات خلال العامين الماضى والحالى، ففى فبراير الماضى ارتفعت أسعار عبوة سجائر كليوباترا بوكس أبيض، من 12 لـ 12.75 جنيه، وعلبة جولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 لـ 15 جنيهًا للعلبة.

ورفعت الشركة فى 12 يناير الماضى، أسعار سجائر كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهًا، كما ارتفع سعر كليوباترا سوبر من 12.5إلى 12.75 للعلبة (20 سيجارة).

ورفعت الشركة فى سبتمبر الماضى، أسعار منتجاتها من السجائر والمعسلات بنسب مختلفة، و ارتفع سعر كليوباترا كينج من 8.5 إلى 10.5 جنيه وكليوباترا كوين من 9 إلى 10.5 جنيه ، وكليوباترا سوبر من 10- 12.5 جنيه، أما “بوسطن لايت بلومنت مونديال” (أحمر –أزرق) فقد ارتفعت من 9.5 إلى 12 جنيهًا، كما ارتفعت كليوباترا (أحمر –أزرق –أبيض) إلى 12 جنيهًا، وكليوباترا بلاك ليبول من 13 إلى 16 جنيهًا.

كما ارتفع سعر عبوة معسل السلوم وقص الكوكب، حجم 120 جرامًا، من 5 إلى 6 جنيهات، كما رفعت العبوات ذات حجم 300 جرام و800 جرام من 10 و22 جنيهًا إلى 12 و30 جنيهًا على التوالى.

وكذلك ارتفعت أسعار عبوة معسل الفارس بنكهات بحجم 100 جرام من 7 إلى 10 جنيهات.

ويبلغ رأسمال المرخص به للشرقية للدخان 3 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأسمال المصدر والمدفوع 1.5 مليار جنيه.