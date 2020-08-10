«الشرقية» تخاطب «الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة» لتخصيص 105 أفدنة منطقة استثمارية

علمت « المال» من مسئول حكومى مطلع أن محافظة الشرقية خاطبت خلال الفترة الماضية المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لإصدار قرار بتخصيص منطقة استثمارية على مساحة 105 أفدنة بمنطقة الحسينية.

وأشار المسئول إلى أنه بعد صدور القرار والحصول على الموافقات من باقى الجهات، سيتم تخطيط المنطقة بما يتناسب مع كافة الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه متوقع أن يصل حجم الاستثمارات بعد اكتمال العمل بالمنطقة إلى 25 مليار جنيه على أقل تقدير.

وأوضح أن الموقع الجغرافى سيكون أحد عوامل جذب المستثمرين للمنطقة، إذ تمتد على أطرافها شبكة طرق سريعة، فضلا عن قربها من موانئ مدن القناة، إلى جانب أن المحافظة بها عدد كبير من العمالة المدربة فى مصانع مدينة العاشر من رمضان وغيرها.

وتابع: «توجد فى محافظة الشرقية منطقتان صناعيتان هما بلبيس الصناعية، ويبلغ عدد المصانع المنتجة بها حوالى 121 باستثمارات تصل إلى 196 مليون جنيه، والثانية (الزوامل الصناعية) بمركز مشتول ، وتقدر استثماراتها بحوالى 3 مليارات بعدد 300 مشروع».

مسئول حكومى: إنشاء مجمع لصناعة الأثاث على مساحة 20 فدانا قريبا

فى سياق متصل، قال المسئول الحكومى، إنه تم إرسال كافة بيانات إنشاء مجمع لصناعة الأثاث، إلى المركز الوطنى، للسير فى إجراءات الطرح والإعلان عنه رسميا، لاستقبال طلبات المستثمرين الصغار والكبار بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن مساحة المجمع فى حدود 20 فدانا بطريق بلبيس العاشر، للاستفادة من الموقع المتميز لها خاصة وأنها تقع على الطريق الحر مباشرة.

يشار إلى أن مجلس إدارة المناطق الصناعية بكل محافظة يعقد بصفة دورية اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات المخصص لها أراضى والتعرف على المشكلات الخاصة بها، وإيجاد الحلول اللازمة ومتابعة تنفيذها، فضلا عن أن اللجنة العليا للاستثمار بكل محافظة تعقد جلسات أيضا بصفة دائمة للبت فى طلبات إنشاء المشروعات الجديدة.

ومحافظة الشرقية من المحافظات المستهدف أن يقام بها منطقة لوجستية ، على مساحة 35 فدانا خلف الكلية الجوية بناحية بلبيس طريق العاشر، ضمن خطة الحكومة للتوسع فى قطاع اللوجستيات وإنشاء صوامع تخزين الغلال بمحافظات الوجه البحرى.