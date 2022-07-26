«الشرقية» تبدأ وضع تصميمات 3 مشروعات زراعية ولوجيستية على مساحة 75 فداناً

بدأت محافظة الشرقية وضع التصميمات الفنية والمالية لـثلاثة مشروعات، اثنين فى القطاع الزراعي، والأخير صناعى ولوجستى، على إجمالى مساحة تصل إلى 75 فدانًا، بمركزى الحسينية وبلبيس، وفقًا لتصريحات مصدر مطلع.

وقال المصدر إن مساحة المشروعات الثلاثة تتوزع بواقع 38 فدانًا، الأول متخصص فى المزارع السمكية، والثانى على مساحة 30 فدانًا لإقامة صوبات زراعية حديثة، خاصة للخضراوات، بمركز الحسينية، والثالث بمركز بلبيس، على 7 أفدنة متخصص فى عدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التى عليها طلب داخل المحافظة.

ويحتل نشاطا الاستزراع السمكى، والصوب الزراعية، اهتمامًا كبيرًا من الدولة، إذ أطلق خلال 2017، مشروعى «القومى للصوب الزراعية»، الذى يعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، و”المزارع السمكية” فى عدد من المحافظات منها دمياط، وكفر الشيخ، والقليوبية.

وأوضح المصدر أنه عقب إنهاء كل تفاصيل المشروعات المذكورة سابقًا -التى تتم من خلال لجنة متخصصة- سيتم إرسالها إلى الهيئة العامة للاستثمار لطرحها كفرص فى خريطة مصر الاستثمارية، قابلة للتنفيذ الفعلى حال توافر نية قوية لدى الراغبين فى العمل بالمحافظة.

ولفت إلى أنه سيتم توفير دراسات مبدئية عن حجم الطلب لمنتجات كل مشروع على حدة، حتى يتمكن المقبلون على المنافسة على المشروعات من تحديد ملامح خطواته المستقبلية بشكل دقيق.

وأوضح المصدر أن الموقع الجغرافى للمشروعات السابقة يتوقع أن يكون أحد عوامل جذب المستثمرين، لاسيما أن «الشرقية» أصبحت تمتد على أطرافها شبكة طرق سريعة، فضلًا عن قربها من موانئ مدن القناة، إلى جانب أن بها عددًا كبيرًا من العمالة المدربة فى مصانع مدينة العاشر من رمضان وغيرها.

ووافق مجلس الوزراء أواخر يونيو الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 105.18 فدان من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح محافظة الشرقية، لاستخدامها فى إقامة منطقة استثمارية، تقوم على الأنشطة الصناعية المختلفة التى تعتمد على منتجات الأراضى الزراعية المحيطة، منها مصانع فرز وتعبئة الخضراوات والفاكهة، وثلاجات الحفظ، ومصانع عصائر ومنتجات غذائية، والعديد من المشروعات الأخرى.