«الشرقية ايسترن كومباني» تقرر زيادة إنتاج السجائر 15% لتلبية احتياجات المستهلكين

قررت الشركة الشرقية إيسترن كومباني ، زيادة إنتاج السجائر بنسبة 15%، مقارنة بالشهور الماضية وطرح كميات إضافية من منتجاتها.

وأشارت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، في بيان لإدارة البورصة، إلى أن القرار يتزامن مع التعاون مع الجهات المختلفة لمتابعة الكميات المنصرفة.

وذلك للتأكد من حسن توزيعها ووصولها إلي المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، فضلا عن تلبية احتياجات السوق.

وكذلك تسخير إمكانيات الشركة الشرقية ايسترن كومباني، باعتبارها قلعة صناعية تهدف لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت الشركة الشرقية إيسترن كومباني ، على أهمية التعاون مع جميع الأطراف والجهات المعنية لرصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر بكافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية، للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها.