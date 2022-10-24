«الشرقية إيسترن كومباني» تنتج 87.7 مليار سيجارة في العام المالي 2021-2022

كشفت القوائم المالية للشركة الشرقية إيسترن كومباني عن إنتاج 87.7 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بانتاج 93.6 مليار سيجارة في العام المالي السابق لتلك الفترة.

ومن المنتظر أن تعتمد بعد قليل الجميعة العمومية اليوم نتائج أعمال العام المالي المنتهي في يونيو 2022، بحضور عماد الدين مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وكشفت نتائج الأعمال لشركة الشرقية – إيسترن كومباني، خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، تراجع أرباح الشركة بنسبة 6% على أساس سنوي.

كما حققت صافي ربح بلغ 4.03 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 4.28 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 17.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 16.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.