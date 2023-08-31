الشرقية "إيسترن كومباني" تقرر زيادة قدراتها الإنتاجية بنسبة 15% لتوفير السجائر في السوق

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” بإنه تقرر للمرة الثانية زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15% إضافة إلى ما تم زيادته سابقاً بنسبة 25% وطرح كميات إضافية من المنتجات، بشكل يومي لتغطية احتياجات السوق.

يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتي تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.

أضاف أمان، في بيان اليوم، أن الشركة الشرقية تقوم بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن “إيسترن كومباني” تحرص على وصول إنتاجها إلى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتسخير جميع إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وفى الوقت ذاته التصدي لتخزين السجائر.

أشار الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” إلى أنه من الضروري العمل مع كافة الأطراف والجهات المعنية، لرصد حركة انتاج وتوزيع وبيع السجائر بكافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها مشيراً إلى ضرورة تعاون المستهلكين في عدم طلب كميات تفوق استهلاكهم اليومي وكذلك إبلاغ الجهات المختصة فور امتناع التاجر عن البيع وحجب المنتج أو البيع بأعلى من السعر الرسمي المعلن.

نبذة عن الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”

“الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب “فوربس الشرق الاوسط”، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.