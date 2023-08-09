«الشرقية إيسترن كومباني» تجدد التأكيد على عدم تحريك الأسعار

أعلنت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني- أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس 2023، مؤكدة أن أسعار جميع منتجاتها 24 جنيها للعلبة (٢٠ سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلباً بالأسواق.

وتهيب الشركة بالتجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، وتناشد الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـ QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على جميع منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

وتشكر الشركة كل التجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وتهيب بالجميع الحذو مثلهم، وأكدت الشركة مواصلة التكاتف مع الأجهزة المعنية للتصدي للتجار غير الملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

وفي تصريحات سابقة نفي هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية -إيسترن كومباني- تحرك أسعار السجائر، مؤكدًا أن الأسعار لم تتغير منذ مارس ٢٠٢٣، مشيراً إلى أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقا للاحتياجات الطبيعية للسوق، وأوضح أن هناك أفكارا جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار غير الملتزمين.