الشرقاوي يستقبل وفدًا من إحدى الشركات الصينية للصناعات الثقيلة

المال ـ خاص:استقبل الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "سانى" الصينية إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعات الثقيلة، بحضور السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.وأعرب الوزير، فى بداية اللقاء، عن ترحي

المال ـ خاص:

استقبل الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة “سانى” الصينية إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعات الثقيلة، بحضور السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأعرب الوزير، فى بداية اللقاء، عن ترحيبه بالوفد الصينى الذى أبدى اهتماما بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقدم الوفد عرضًا موجزًا عن نشاط الشركة ومشروعاتها فى عدد من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية إلى جانب أمريكا، وذلك فى مجالات تصنيع آلات الخرسانة والحفارات الهيدروليكية، وآلات حفر آبار البترول والرفع والتكديس ورصف الطرق والموانئ، وتوربينات الرياح، وماكينات التعدين.

وبحث الشرقاوي مع الوفد الصينى أوجه التعاون فى مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، خاصة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والشركة القابضة للتشييد والتعمير، ووجه سيادته بدراسة العروض المقدمة من الشركة الصينية وسبل التعاون المشترك بما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين، مبديًا ترحيبه بالتعاون مع الشركات الصينية فى مختلف المجالات.