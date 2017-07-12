الشرقاوي يتفقد مول شركة مصر لإدارة الأصول العقارية

فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لتفقد سير العمل بالمشروعات التى تقوم بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والوقوف على مستوى الأداء ونسبة الإنجاز، يقوم السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام غدا الخميس بزيارة تفقدية لموقع مشروع المول التجارى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الذى تنفذه شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.

ويقام المشروع على مساحة حوالى 20 ألف متر مربع ويقدم العديد من الخدمات ويضم مساحات تجارية وإدارية، بالإضافة إلى جراج للسيارات على جانبى المول التجارى على مساحة 5800 متر مربع، وبطاقة استيعابية حوالى 650 سيارة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 238.5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لكامل المبنى، ويجرى حاليا الانتهاء من التشطيبات الخارجية وأعمال الإلكتروميكانك والتكييف المركزى والمصاعد والجراج، حيث من المتوقع الانتهاء من كافة أعمال التنفيذ نهاية العام الجارى بعد خفض مدة التنفيذ 9 أشهر.