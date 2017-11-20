الشرقاوي يبحث مع محافظ البحر الأحمر ضخ استثمارات جديدة

المال -خاص استقبل الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، اللواء أركان حرب أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر. ويأتي اللقاء في إطار مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات شركات قطاع الأعمال العام بالبحر الأحمر، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة لدراس

المال -خاص

استقبل الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، اللواء أركان حرب أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

ويأتي اللقاء في إطار مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات شركات قطاع الأعمال العام بالبحر الأحمر، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة لدراسة ضخ استثمارات جديدة للشركات، وذلك في ضوء الإمكانيات والفرص الهائلة التي تتمتع بها المحافظة فى عدد كبير من القطاعات.

كما بحث الوزير التنسيق بين شركات قطاع الأعمال العام بما تمتلكه من إمكانيات كبيرة في مختلف القطاعات سواء صناعية أو خدمية مع متطلبات محافظة البحر الأحمر وكذلك فرص الاستفادة من الموانئ المتواجدة على ساحل البحر في النواحي التصديرية لمنتجات شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الفرص السياحية بالمحافظة.

من ناحيته، فقد أبدى المحافظ ترحيبه الشديد بمجالات التعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة، والعمل على تذليل كل العقبات التى تواجهها بما يساهم في عملية التنمية الجارية على أرض المحافظة بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.