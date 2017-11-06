الشرقاوى يلتقى وفدًا من باجاج الهندية

المال - خاص:التقى الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باجاج" الهندية، برئاسة الدكتور "شارما"، الرئيس التنفيذى للشركة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك بعد ترسية المناقصة الخاصة بتطوير محالج القطن، على شركة "باجا



المال – خاص:



التقى الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة “باجاج” الهندية، برئاسة الدكتور “شارما”، الرئيس التنفيذى للشركة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك بعد ترسية المناقصة الخاصة بتطوير محالج القطن، على شركة “باجاج” .

استمع الوزير إلى عرض موجز من الرئيس التنفيذى للشركة الهندية، حول الأعمال السابقة للشركة، والمشروعات التى نفذتها سواء داخل مصر أو خارجها.

يأتى اللقاء فى إطار تنفيذ وزارة قطاع الأعمال العام، خطط إعادة الهيكلة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة، وخاصة شركات القطن والغزل والنسيج والملابس.

يشار إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كانت قد طرحت فى أول يونيو 2017 مناقصة عالمية لتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر، بمحالج الشركات التابعة لها، وتلقت عروضًا من 8 شركات، ووكلاء شركات عالمية (صينية، هندية، أمريكية، إيطالية، وتركية)، وذلك فى 8 أغسطس 2017.

وكانت اللجنة الفنية المشكلة للبت فى العروض المقدمة قد انتهت من عملها فى 18 أكتوبر 2017، وعرضت توصياتها على مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، الذى وافق على ما انتهت إليه اللجنة بترسية المناقصة على شركة “باجاج” الهندية، مع تقليص مدة التوريد.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقد النهائى فى وقت لاحق خلال الشهر الجارى.

