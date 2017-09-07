الشرقاوى وسعفان يبحثان خطط تطوير قطاع الأعمال العام

المال - خاص : استقبل أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين. ناقش الوزيران، خلال الاجتماع، خطط التطوير التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام فى شركاتها التابعة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين بتلك الشركات،

المال – خاص :



استقبل أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين.



ناقش الوزيران، خلال الاجتماع، خطط التطوير التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام فى شركاتها التابعة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين بتلك الشركات، وإمكانية الاستفادة من صندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة فى التدريب المهنى للعاملين.



كما عقد الوزيران اجتماعا أخر ضم أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ومحمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة.



واستعرض الاجتماع خطط تطوير شركات الغزل والنسيج، ومنها إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، والتى تشمل إعادة هيكلة نظام الأجور والحوافز، بما يعود بالنفع على الشركات والعاملين بها، حيث تم تكليف النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ببحث البدائل المختلفة لتحقيق ذلك، وعرضها على الشركة القابضة للغزل والنسيج، تمهيدًا لعرضها على الجمعيات العامة للشركات التابعة لإقرارها.

