الشرقاوى : نسعى لمواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات

المال – خاص :

افتتح الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمى : “تحديات استخدام تكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة”، والذى نظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.



و أكد الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر، على أهمية مواكبة التطور فى التطبيقات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى عملية المراجعة الإلكترونية للبيانات المالية وتحليلها، وكذلك الحاجة إلى نقلة كبيرة فى التعليم المهنى والتقنى، الأمر الذى يسهم فى تسريع وتحسين جودة عمليات المراجعة، ويفرض أيضًا مخاطر كبيرة على مراجع الحسابات.



وتطرق إلى مسئولية المراجع فى ظل المعالجة الآلية للبيانات خاصة أنه يواجه تحديات كبيرة ويقع على عاتقه ضرورة الإلمام بنظم المعالجة الإلكترونية لتنفيذ إجراءات التدقيق، وتحليل نظام الرقابة الداخلية وتحديد نقاط الضعف بها، واتخاذ القرار بشأن إنشاء أساليب رقابة وقائية لكل نوع من المخاطر.



وقد أشار إلى تحول عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى تقديم خدمات إلكترونية، ومنها شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة اللتين تستحوذان على حصة كبيرة من السوق المصرية، و أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة تطبيقًا إلكترونيًا يتيح تسويق وبيع الوثائق عن طريق الهاتف الجوال.



و أشاد الوزير بتجربة إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات ، والتى تختص بفحص أعمال مراقبى الحسابات للتحقق من مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية.



جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عبر جلساته الأربع، العديد من القضايا الخاصة بمهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى، أبرزها المستجدات فى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وتقرير مراقب الحسابات، وموقف تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الدول العربية.



وشارك فى المؤتمر السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء فى مهنة المحاسبة والمراجعة من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية.