الشرقاوى: قرار تكتل 25 ــ 30 سنعلن عنه فى الوقت المناسب

سلوى عثمان أوضح النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمتحدث باسم تكتل 25 ــ 30 البرلماني بمجلس النواب، لـ"المال" أن أعضاء التكتل ما زالوا يدرسون موقفهم من الانتخابات الرئاسية بكل تفاصيلها، وأن قرارهم النهائي من هذه الانتخابات…

سلوى عثمان



أوضح النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمتحدث باسم تكتل 25 ــ 30 البرلماني بمجلس النواب، لـ”المال” أن أعضاء التكتل ما زالوا يدرسون موقفهم من الانتخابات الرئاسية بكل تفاصيلها، وأن قرارهم النهائي من هذه الانتخابات سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وأكد الشرقاوي أن قرار أعضاء التكتل سيكون واحدا، ولن تكون هناك مخالفة لرأي الجميع، ما يجعل القرار بالإجماع، دون خروج أى أعضاء التكتل برأي فردي فى هذا القرار.

وعن نشر “جريدة الأهرام” أن النائبة نشوى الديب -وباعتبارها أحد أعضاء التكتل- قامت بإمضاء التوكيل للرئيس السيسي، صرح الشرقاوي بأن الديب إحدى النائبات اللاتي لهن كل احترام وتقدير، لكنها لم تكن يومًا عضوًا فى تكتل 25 ــ 30، لتكون بذلك القرار قد خالفت ما أعلنه التكتل من استمراره لدراسة الوضع، مؤكدًا أن ما حدث نشر لمعلومة خاطئة.



وأوضح الشرقاوي أن جميع النواب الذين قاموا بعمل توكيلات لدعم الرئيس السيسي رغم عدم إعلانه هو شخصيًا عن الترشح حتى الآن، لهم كل الحرية فى ذلك، أما نواب تكتل 25 ــ 30 فموقفهم لم يعلن بعد.