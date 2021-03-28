الشرطة توقف قطار متجه لأسوان لإسعاف سيدة في حالة إعياء

قدم رجال الشرطة مساعدة إنسانية وإسعافات لحالة سيدة شعرت بأعياء شديد أثناء تواجدها في أحد القطارات المتجه إلى مدينة أسوان، وأوقفت القطر بإحدى المحطات لتوفير الأدوية لها.

كانت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين أحد القطارات المتجه من مدينة الإسكندرية إلى مدينة أسوان، قد تبلغت عن شعور إحدى السيدات بحالة إعياء شديدة وكانت بصحبتها شقيقتها.

وحاول أحد الركاب (أستاذ جامعي بإحدى كليات الطب) بمحاولة إسعافها، والتمس من رجال الشرطة سرعة توفير بعض الأدوية لعمل الإسعافات الأولية لها.

وعلى الفور، نسقت الأجهزة الأمنية مع مسئولي السكة الحديد، وأوقفت القطار بإحدى المحطات لتوفير الأدوية اللازمة لإسعافها.

وعقب وصول القطار لمحطة سكك حديد القاهرة، مع توفير سيارة إسعاف لنقل المذكورة على الفور لإحدى المستشفيات.

جاء ذلك في موقف يؤكد البعد الإنساني لتعامل رجال الشرطة مع بلاغات المواطنين.