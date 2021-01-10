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الشرطة تنقذ سيدة حاولت الانتحار غرقًا في المنوفية

قررت بمحاولة الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة لوجود خلافات أسرية.
أماني عوض 12:54 م, الأحد, 10 يناير 21 12:54 م, الأحد, 10 يناير 21

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أنقذ رجال الشرطة، سيدة من الانتحار بعدما أقدمت على إلقاء نفسها من كوبري مشاه إلى مجرى مائي في محافظة المنوفية.

وقالت الداخلية في بيان لها -اليوم الأحد- إنه أثناء مرور خدمات تأمين المسطح المائي بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، لتفقد الحالة الأمنية تلاحظ سقوط إحدى السيدات من أعلى كوبري المشاة بالمجرى المائي لبحر شبين.

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وعلى الفور أسرعت الخدمات الأمنية نحوها، وتمكنت من إنقاذها وانتشالها قبل غرقها، وبالفحص تبين أنها ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز.

وبسؤالها قررت بمحاولة الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة لوجود خلافات أسرية.

وقد لاقى سرعة إنقاذ المواطنة إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وأرواح المواطنين.

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يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة بمجال إتخاذ كافة إجراءات الإنتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمني.

يذكر أن محافظة الدقهلية كانت قد شهدت أمس حالة انتحار لمريض مصاب بفيروس كورونا، من شرفة مستشفى العزل بميت غمر، إضافة إلى 4 حوادث أخرى في يومين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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