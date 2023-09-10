الشرطة الهولندية تعتقل 2400 من نشطاء المناخ خلال تظاهرات حاشدة

اعتقلت الشرطة الهولندية 2400 من ناشطي المناخ خلال احتجاجاتهم للمطالبة بإنهاء الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري، وفق ما أعلنته مصادر شرطية.

واستعملت الشرطة خراطيم المياه لتفريق آلاف من النشطاء المدافعين عن المناخ الذين كانوا يحتجون على طريق سريع.

وسار أكثر من عشرة آلاف شخص على طول الطريق السريع (إيه12) المؤدي إلى لاهاي، متجاهلين تحذيرات السلطات بعدم إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.

وقالت الشرطة في بيان إنها قبضت على 2400 متظاهر بينهم قصر. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.