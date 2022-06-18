«الشرطة المتخصصة» تفحص 82 سيارة مخالفة لقانون حماية البيئة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن القاهرة، الدقهلية، البحيرة، والجهات المعنية لضبط السيارات التي تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

وأسفرت جهودها عن فحص 82 سيارة ضُبط خلالها 21 سيارة غير مطابقة بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن القاهرة.

وضبط 6 قضايا، منهم، 4 ورش لتصليح السيارات، مقهى، مطعم بنطاق محافظة البحيرة لقيامهم بمخالفات عدم وجود سجل بيئي، عدم وجود موافقة بيئية للنشاط، التخلص غير الأمن من المخلفات الصلبة، التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة “زيوت المحركات المتهالكة “، عدم إرتداء العاملين لمهمات الوقاية، عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وكشفت 92 قضية صرف على مياه النيل، إلقاء مخلفات على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن الدقهلية، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال حماية البيئة.