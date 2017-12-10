الشرطة اللبنانية تطلق الغاز لتفريق مظاهرة قرب السفارة الأمريكية

رويترز أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين قرب السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم، خلال مظاهرة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقام متظاهرون، بعضهم كان يلوح بأعلام فلسطين، بإضرام النيران وإلقاء الحجارة باتجاه قوات الأمن



رويترز

أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين قرب السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم، خلال مظاهرة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقام متظاهرون، بعضهم كان يلوح بأعلام فلسطين، بإضرام النيران وإلقاء الحجارة باتجاه قوات الأمن التي كانت تقف على الطريق الرئيسي المؤدي إلى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في شمال بيروت.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت القوة لتفريق معظم المتظاهرين واعتقلت بعضهم.

وقال رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب في كلمته أمام المتظاهرين إن الولايات المتحدة ”عدوة فلسطين“ والسفارة الأمريكية هي ”رمز للعدوان الامبريالي“ ويجب أن تقفل.

وأحرق المتظاهرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية.

وقال أحمد مصطفى المسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الذي كان بين المتظاهرين: ”السفارة الأمريكية هي سفارة العدوان في عوكر والقدس كانت عربية وستبقى عربية“.

وأدى اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى غضب عربي وإدانات عالمية لهذه الخطوة شملت حلفاء غربيين لواشنطن يقولون إن الخطوة ضربة لجهود السلام وتخاطر بتصعيد العنف في الشرق الأوسط.