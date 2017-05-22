الشرطة البريطانية: قتلى وإصابات فى انفجار مانشستر أرينا

وكالات:أكدت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في حادث مانشستر أرينا. وقد أبلغ شهود عيان اليوم الثلاثاء عن سماع دوى انفجار قوى عند قاعة احتفالات مانشستر أرينا فى بريطانيا.نقلا عن شبكة سكاى نيوز عربية. وقالت شاهدة حضرت حفلا للمغنية الأمريكية أريانا جراندي في مانشستر

وكالات:

أكدت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في حادث مانشستر أرينا.



وقد أبلغ شهود عيان اليوم الثلاثاء عن سماع دوى انفجار قوى عند قاعة احتفالات مانشستر أرينا فى بريطانيا.نقلا عن شبكة سكاى نيوز عربية.

وقالت شاهدة حضرت حفلا للمغنية الأمريكية أريانا جراندي في مانشستر بشمال انجلترا إنها سمعت انفجارا ضخما بينما كانت تغادر الحفل.

وقالت كاثرين ماكفارلين لرويترز “كنا نمضي في طريقنا وعندما وصلنا إلى الباب وقع انفجار هائل وبدأ الجميع يصرخون”.

وأضافت “كان انفجارا ضخما”.

وقالت الشرطة البريطانية إن حادث خطير وقع بالمكان وكانت المغنية الأمريكية أريانا جراندي تحيي حفلا به.

وكتبت شرطة جريتر مانشستر على تويتر تقول “استجابت الشرطة لتقارير عن حادث عند (قاعة احتفالات) مانشستر أرينا. برجاء البقاء بعيدا عن المنطقة.”