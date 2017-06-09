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الشرطة البريطانية تستنفر بعد هجوم راسل

سكاي نيوز عربيةهرعت الشرطة البريطانية إلى ميدان راسل في لندن، اليوم الجمعة، وسط تقارير عن هجوم بأداة حادة، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل.ويبدو أن الهجوم المزعوم وقع في منطقة برونزيك سكوير جاردنز، بالقرب من محطة مترو ساحة راسل.وهرعت خمس سيارات للشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، فيما تحيط المحالّ
9 يونيو، 2017 9 يونيو، 2017

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سكاي نيوز عربية

هرعت الشرطة البريطانية إلى ميدان راسل في لندن، اليوم الجمعة، وسط تقارير عن هجوم بأداة حادة، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل.

ويبدو أن الهجوم المزعوم وقع في منطقة برونزيك سكوير جاردنز، بالقرب من محطة مترو ساحة راسل.

وهرعت خمس سيارات للشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، فيما تحيط المحالّ التجارية والمطاعم بتلك المنطقة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إنه “تم استدعاء الشرطة بعد تقارير عن اشتباك عدد من الناس يركبون دراجات نارية، وقد تجمعوا لإعلان الإضراب في محيط مركز برونزيك”.

وأضاف: “حضر الضباط وخدمة الإسعاف في لندن، ومروحية إسعاف جوي، وتم العثور على رجل يبلغ من العمر 20 عامًا يعاني من طعنة”.

ويبدو أن الأداء الحادّة المتورطة في الحادث هي منجل.

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