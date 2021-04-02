الشرطة الأمريكية: مقتل شرطي في حادث اقتحام الكونجرس

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل أحد عناصرها في حادث اقتحام محيط الكونجرس بسيارة، والذي وقع اليوم.

والشرطي المتوفي تأثر بإصابته، إذ أعلنت الشرطة في وقت سابق إصابة اثنين من عناصرها ونقلهما إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة أيضا مقتل منفذ العملية (السائق) متأثرا بإصابته حيث جرى إطلاق النار عليه واعتقاله قبل نقله للمستشفى.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أغلقت الشوارع المحيطة بمبنى الكونجرس والأبنية التابعة له، إثر ما قالت إنه “تهديد أمني”.

وانتشرت الشرطة بكثافة في المنطقة.

وكانت السلطات الأمريكية قد بدأت في الأسبوعين الماضيين فقط، إزالة سياج عالي من الأسلاك الشائكة التي أقيمت حول مجمع الكونجرس مترامي الأطراف بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب للمبنى في 6 يناير الماضي.