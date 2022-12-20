الشربيني: بدأنا مرحلة التحول الرقمي فى بنك مصر من 3 سنوات

قال إبراهيم الشربيني، رئيس قطاع التكنولوجيا والمعلومات في بنك مصر، إن البنك مصر بدأ رحلة التحول الرقمي منذ أكثر من 3 سنوات.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر الناس والبنوك التي جاءت تحت عنوان “مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي”، أن بنك مصر انتهج نهجًا خاصًا يعمل على تسهيل إيصال الخدمات المصرفية للعملاء سواء كانوا عملاء التجزئة المصرفية أو الشركات.

ولفت إلى أن بنك مصر يركز على تأمين وتسهيل الخدمات، موضحًا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وبين أن التحول الرقمي رحلة مستمرة وليس مجرد بداية، مشددة على أهمية الثقافة المؤسسية المتعلقة بالرقمنة والتحول الرقمي.

وذكر أن الابتكار الرقمي يعمل على تحسين وتعميق علاقة العميل مع القطاع المصرفي، مشددًا على أهمية التكامل بين القطاعات والمؤسسات المختلفة من أجل الدفع باتجاه الرقمنة.

وأفاد أن نقص الكوادر البشرية المؤهلة في هذا الصدد أحد أبرز التحديات التي تواجه التحول الرقمي، مبينًا أن هذه المشكلة مشكلة عالمية وليست قاصرة على مصر وحدها.

وذكر أنه إذا تم تطوير المناهج وخلق جيل وكوادر بشرية في مجال التكنولوجيا، فسيكون أمام فرصة ذهبية للتقدم في هذا المجال.

يذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وذلك على اثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أدي إلي حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.