«الشراكة التركية» تهوي بأسعار سيارات تويوتا كورولا 19 ألف جنيه

تراجعت الفئة الأولي إلي 290 ألف جنيه

أعلنت مجموعة تويوتا ايجيبت وكيل العلامة اليابانية في مصر، تخفيض أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة تتراوح بين 10و19 ألف جنيه لمختلف الفئات، والتي تم تطبيقها اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من يناير 2020.

وتأتي تلك التخفيضات بالتزامن مع تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية علي السيارات التركية المنشأ، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

وتراجعت أسعار تويوتا كورولا الفئة الأولى إلي 290 ألف جنيه، بدلا من 304 ألف.

وانخفضت أسعار الفئة الثانية إلي 315 ألف جنيه، مقابل 325 ألفا.

وهبطت أسعار الفئة الثالثة إلي 350 ألف جنيه، مقارنة ب362 ألفا.

وقدرت أسعار طرازات كورولا الفئة الرابعة بقيمة 400 ألف جنيه، بدلا من 419 ألفا.

وحددت أسعار الفئة الخامسة بنحو 450 ألف جنيه، مقابل 469 ألفا.

وتنتمي “كورولا” لفئة السيارات «السيدان»، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانًا، وعزم أقصي للدوران 154 نيوتن متر.