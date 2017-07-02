الشراكات مدفوعة الأجر فرصة لتسويق مصر

إيمان حشيش: استبعد عدد من خبراء التسويق إمكانية دخول أى قطاع مصرى فى شراكة مع موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» حاليا إلا إذا كانت مدفوعة الأجر من الجانب المصرى كخطوة ترويجية. واقترحوا تأسيس شركة لتسويق تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة التى تقام خلال الفترة من -1 9 يوليو ال

إيمان حشيش:

استبعد عدد من خبراء التسويق إمكانية دخول أى قطاع مصرى فى شراكة مع موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» حاليا إلا إذا كانت مدفوعة الأجر من الجانب المصرى كخطوة ترويجية.

واقترحوا تأسيس شركة لتسويق تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة التى تقام خلال الفترة من -1 9 يوليو الحالى، وعمل بث مباشر للبطولة، وتنظيم احتفالية جيدة لعرضها، خاصة أن هذه الرياضة تحظى باهتمام جماهيرى فى الخارج، أو عمل شركة متخصصة فى بث مقاطع فيديو مباشرة لتنشيط القطاع السياحى.

يشار إلى أن شبكة «فوكس سبورتس» المملوكة لشركة «توينتى فرست سينشرى فوكس»، وقعت اتفاقية شراكة مع شركة «فيس بوك» قبل نهاية يونيو الماضى، لبث مباريات دورى أبطال أوروبا.

وأكدوا أن «فيس بوك» لايسعى إلى الدخول فى شراكات إلا مع الدول أو القطاعات التى تحظى باهتمامات جماهيرية عالمية، لذلك تعاقد مؤخرا مع شركة «فوكس سبورتس» لبث بطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال رياض الطويل، شريك مؤسس بشركة «سمارت إيفنتشر» للتسويق الإلكترونى، إن «فيس بوك» يبحث عن الفرص التى تمكنه من الاحتفاظ بالتواجد الجماهيرى لفترات طويلة دون ملل، لذلك تعاقد مؤخرا مع شركة “فوكس سبورتس” لبث مباريات الدورى الأوروبى باعتبار أنها بطولة تحظى باهتمام جماهيرى عالمى.

وأكد أن مصر تفتقر إلى عوامل تخطف أنظار «فيس بوك» خاصة أننا لا ننظم بطولات رياضية أو أنشطة تحظى باهتمام عالمى، ولكن من الممكن أن تسعى بعض القطاعات إلى عمل شراكات مدفوعة الأجر، لبث بعض الأنشطة عالميا مباشرة، بحيث تكون فرصة لتسويقها.

وتابع :” كان من المفترض استغلال فرصة تنظيم مصربطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة فى عمل شراكة مدفوعة الأجر لبث البطولة، وتنظيم احتفالية ضخمة لتسويق مصر أونلاين، ولكن تم تنظيم الحدث دون أى استفادة، كما يمكن أيضا عقد شراكات لتسويق تنظيم مصر لبعض بطولات الإسكواش”.

وأضاف أن قطاع السياحة من القطاعات المؤهلة للاستفادة من جماهيرية «فيس بوك» العالمية فى عمل شراكات مدفوعة الأجر بين هيئة تنشيط السياحة، وإدارة الموقع لبث فيديوهات مباشرة حية للتسويق لأبرز المقاصد السياحية، باعتبار أننا دولة لديها مقاصد سياحية تحظى باهتمام عالمى.

ويرى دكتور جمال مختار، رئيس مجلس إدارة وكالة “إسبكت” للدعاية والإعلان، أن “فيس بوك” لايهتم بمصركدولة لها مكانة عالمية بدليل عدم وجود مكتب للشركة بالقرية الذكية، حتى الآن، وبالتالى فكيف سيدخل فى شراكات مع قطاعات محلية.

وأضاف : لدينا إمكانيات وعقول جيدة وفرص عالية، يمكن أن تجعلنا بلد لها حضور عالمى، ولكن نفتقر إلى وجود جهات معنية بتسويق ذلك أو تسعى إلى إبراز إمكانيات مصر القوية بعكس الكثير من التجارب العالمية التى لاتمتلك أى فرص، ولكن تسوق نفسها جيدا مما خطف أنظار الجماهير إليها.

واقترح تامر سليم ،مدير وكالة «Awareness» للدعاية والإعلان،قيام مصر بعمل شراكة مدفوعة الأجر لبث بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة، عبر «فيس بوك» باعتبار أنها فرصة ولكن لم يهتم اتحاد كرة السلة باستغلال هذه الفرصة.

ويتفق مع الأراء السابقة فى التأكيد على حاجة مصر إلى إدارة متخصصة فى تسويقها كمنطقة سياحية جاذبة عالميا، بما يجلب عملة صعبة للبلاد.

