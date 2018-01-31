الشراع للوساطة تستهدف 300 مليون جنيه أقساط

مروة عبد النبي : تستهدف شركة الشراع للوساطة التأمينية 300 مليون جنيه أقساط تأمينية لصالح شركات التأمين التى تعمل معها بنهاية العام الجارى 2018 مقابل 200 مليون جنيه بنهاية العام الماضى بنسبة زيادة 100%.قال محمد فتحى مدير عام الشئون الفنية لشركة "الشراع " للوساطة التأمينية أن شركته تستهدف 50

مروة عبد النبي :

تستهدف شركة الشراع للوساطة التأمينية 300 مليون جنيه أقساط تأمينية لصالح شركات التأمين التى تعمل معها بنهاية العام الجارى 2018 مقابل 200 مليون جنيه بنهاية العام الماضى بنسبة زيادة 100%.

قال محمد فتحى مدير عام الشئون الفنية لشركة “الشراع ” للوساطة التأمينية أن شركته تستهدف 50% نمو فى حجم اعمالها نهاية العام الحالى لصالح شركات التامين المصرية ليتواكب مع حجم التوسعات الكبرى التى تنتوى الشركة عملها على المستويين المحلى والإقليمى.

أضاف ان أبرز شركات التأمين التى تعاقدت معها الشراع هى “المصرية ” لتأمينات الحياة التكافلى “gig” وشركة “وثاق” للتأمينات العامة وأليانز للتأمين و” المصرية ” للتأمينات العامة التكافلى.

ولفت فتحى الى أن شركته تدرس إفتتاح فرع جديد للشركة فى مصر بإحدى محافظات الوجه البحرى كشرم الشيخ او الغردقة أو البحر الأحمر لكن الدراسة لم تحسم حتى الان بالتحديد تواجد الفرع.

وأشار الى أن الشركة تسعد لعدد كبير من الخطوات الكبرى التى ستكون بمثابة نقلة نوعية للشركة أبرزها الحصول على شهادة الأيزو من هيئة اللويدز الإنجليزية لطلب شهادة الأيزو 9001..2015 وهى نظام جديد يعمل على دراسة المخاطر بالشركة وتقييمها ومعرفة مستوى أدائها وقدرتها على التطوير علاوة على الإستعداد لطلب تصنيف الشركة من احدى مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية وغيرها من الخطوات الجادة.

وأوضح مدير عام الشئون الفنية بـ” الشراع ” أن شركته تستهدف رفع رأسمالها الى 5 ملايين جنيه خلال العامين المقبلين 2019 و2020 ، مقابل 3 ملايين جنيه.

ومن المعروف ان هيكل ملكية شركة الشراع للوساطة التامينية يتوزع بواقع 99% لشركة ” الشراع للتنمية والتجارة العامة ” وبنسبة 1% للأفراد.

من ناحية اخري اشار فتحى الي ان شركته حققت 200 مليون جنيه أقساط تأمينية لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها بنهاية العام الماضي مقابل 100 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية 2016.

أضاف ان شركته حققت 100 % نمو فى حجم الأعمال نتيجة مجهودات مكثفة بذلتها “الشراع ” للوساطة من خلال طاقمها الفنى والإنتاجى لصالح شركات التامين المتعاقد معها وأبرزها “المصرية ” لتأمينات الحياة التكافلى “gig” وشركة “وثاق” للتأمينات العامة وأليانز للتأمين و” المصرية ” لتأمينات الحياة التكافلى والمصرية للتأمين التكافلى.

وأوضح فتحى ان شركته لديها محفظة كبيرة تتوزع 80 % لصالح نشاط الممتلكات و السيارات و20% لصالح نشاطى التأمين الطبى وتأمينات الحياة مشيرآ أن التامين الطبى يشهد إقبالآ ملحوظ خلال الفترة الماضية وسوف يكون له نمو مستقبلى منفردآ يعود بالنمو الكلى على قطاع التامين ككل خلال الاعوام المقبلة.

وكشف فتحى عن شركته احتلت المركز الأول من شركة “وثاق” للتأمينات العامة حيث جلبت “الشراع” أكبر حجم من الأقساط التأمينية من بين كافة شركات الوساطة الاخرى التى تتعامل معها .

أضاف ان أن شركته نجحت فى جلب مايقرب من 15 مليون جنيه أقساط لصالح شركة “وثاق ” للتأمينات العامة بنهاية العام الماضى مما أهلها للحصول على مركز متميز .

وأشار مدير عام الشئون الفنية أن شركته تخطط جديآ لرفع رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه مقابل 3 ملايين جنيه بدعم من الأرباح والمساهمين قبل حلول 2020 بالرغم من أنها أعلى رأسمال بين شركات الوساطة التأمينية المباشرة لافتآ إلى أن شركته تعتزم الحصول على تصنيف إئتمانى من إحدى مؤسسات التصنيف العالمية لرفع مستوى تعاملاتها والتعاقد مع عدد من الشركات متعددة الجنسيات فى مصر والتى ترغب دومآ فى التعامل مع شركات تأمين ووساطة مصنفة عالميآ.