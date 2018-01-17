الشراع تستهدف 60 مليون جنيه أقساطًا بالطبى والحياة

المال ـ خاصتستهدف شركة الشراع للوساطة التأمينية، تحقيق 60 مليون جنيه، أقساطًا بفرع التأمين الطبى والحياة، نهاية العام الجارى، مقابل 40 مليون جنيه حققتها نهاية العام الماضى .قال محمد فتحى، مدير عام الشئون الفنية بالشراع، إن شركته تستهدف نمو %50 بالأنشطة التأمينية التى تزاولها، موضحآ أن فرع التأمي

المال ـ خاص

تستهدف شركة الشراع للوساطة التأمينية، تحقيق 60 مليون جنيه، أقساطًا بفرع التأمين الطبى والحياة، نهاية العام الجارى، مقابل 40 مليون جنيه حققتها نهاية العام الماضى .

قال محمد فتحى، مدير عام الشئون الفنية بالشراع، إن شركته تستهدف نمو %50 بالأنشطة التأمينية التى تزاولها، موضحآ أن فرع التأمين الطبى والحياة معًا يستحوذان على 20 % من إجمالى المحفظة.

أضاف أن الشركة تستهدف 300 مليون جنيه أقساطًا، في الفروع بما فيها الحياة والطبي، العام المالى الجارى، لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها، من خلال تكثيف حجم التعاقدات فى مجالات عمل الشركة، للوصول إلى المخطط الذى وضعته فى بداية العام .

أوضح فتحى أن نشاط الممتلكات وحده يستحوذ علي %30 من حجم أعمال الشركة، عدا السيارات، و%50 نشاط تأمينات السيارات منفردًا.

أشار إلى أن شركته لديها اتفاقات مع أغلب شركات التأمين على الحياة والعامة، أبرزها «المصرية » لتأمينات الحياة التكافلى «gig» وشركة «وثاق» للتأمينات العامة، وأليانز للتأمين و«المصرية» لتأمينات الحياة التكافلى والمصرية للتأمين التكافلى.