«الشراء الموحد» تستقبل وفداً بحرينيا لتبادل الخبرة بمجال الصناعات الطبية

استقبلت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي برئاسة اللواء دكتور بهاء الدين زيدان وفداً بحرينيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين و تبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والصناعات الطبية.

يأتي ذلك في إطار الإستعدادات الخاصة بانطلاق مؤتمر ومعرض ” المنامة هيلث ” المزمع عقده في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2022، بالتعاون مع شركة سباين ميديكال المصرية، والذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين والدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ويضم الوفد البحريني الذي يزور مصر حاليا ممثلين عن اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق وبحضور الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، والدكتورة رؤيا محمد العباسي والدكتورة رحاب النعيمي.

وقال اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال لقائه مع الوفد البحريني، إن مصر تربطها علاقات تاريخية كبيرة وقوية مع مملكة البحرين مشددا على أهمية توطيد العلاقات بالمجالات الطبية والدوائية بين البلدين خلال المرحلة الراهنة، وفتح آفاق جديدة للفرص الإستثمارية والتجارية المشتركة.

وأضاف زيدان أن مصر تشهد طفرة كبيرة على مستوى مجالات خدمات الرعاية الصحية وصناعات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية، مؤكدا سعي الهيئة للتواصل بشكل مستمر مع الدول العربية الشقيقة ودعم التعاون معها والإستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات.

وأعربت الدكتورة ” عائشة مبارك بوعنق ” رئيس اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية عن سعادتها بزيارة الهيئة وأهمية التعاون مع الجانب المصري مؤكدة على رغبتهم في نقل تجربة هيئة الشراء الموحد المصرية الرائدة إلى البحرين في مجال الخدمات الصحية والطبية وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكدت تطلعها لزيادة التبادل التجاري والاستثماري في قطاعات الصناعات الطبية والدوائية بين البلدين، والإستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وقال الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة عضو الوفد البحريني أن المملكة تتبع نهجاً مستمرا لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين خلال المرحلة الراهنة.

وقال العميد مهندس أحمد محمد عبدالوهاب مخلوف ، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض المنامة هيلث ، إن تنظيم هذا المعرض والمؤتمر يأتي إيماناً من البلدين بأهمية تطوير جودة الخدمات الطبية، لتحسين صحة الشعوب وانعكاسها علي التنمية الاقتصادية للدول وزيادة مستوي المعيشة بها.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الطبية والدوائية في مصر شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الراهنة وهو ما ظهر جليا في تجاوز عدد من الأزمات على رأسها أزمة كورونا .

وأكد أن الشركات العاملة في المجالات الطبية في مصر لديها تطلعات قوية للدخول في شراكات استثمارية وتجارية مع الكيانات المماثلة لها في مملكة البحرين، مؤكدا وجود فرص حقيقية كبيرة ويجب تنفيذها واستغلالها لتحقيق التكامل بين الجانبين.

من جانبه قال محمد كامل رئيس شركة سباين ميديكال المنظمة لمعرض ومؤتمر “المنامة هيلث” إن زيارة الوفد البحريني لمصر حاليا تأتي استكمالاً للخطوات الخاصة بتنظيم معرض ومؤتمر المنامة هيلث المقرر انعقاده في الفترة من 10-13 ديسمبر المقبل بالبحرين.

وأشار إلى أن زيارة الوفد البحريني في مصر حاليا سيتضمن أيضا تنظيم جولات لعدد من المصانع والشركات العاملة في المجال الطبي والصحي والدوائي في مصر للإطلاع علي القدرات الإنتاجية لها.