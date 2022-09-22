الشراء الآن والدفع لاحقا بخصم 10%.. خدمة جديدة «أبو ظبي التجاري-مصر» بالتعاقد مع «سيمبل»

أعلن بنك أبو ظبي التجاري – مصر تعاقده مع شركة سيمبل العاملة بمجال “اشتري الآن والدفع لاحقًا” بغرض إتاحة تلك الخدمة لحاملي بطاقة الخصم المباشر.

ووفقًا لبيان حصلت “المال” على نسخه منهُ، فإن هذا التعاقد سيتيح للعملاء التابعين للبنك تقسيم مشترياتهم على دفعات بخصم 10% من خلال شبكة التجار التابعة لشركة “سيمبل” والتي تصل أكثر من 400 تاجر حتى الآن، دون أي إجراءات أو تحمل فوائد.

ولفتوا إلى أن هذا التعاقد يُعد الأول من نوعه، وكانت “المال” نشرت منذ أيام عن توقيع شركة “سيمبل – sympl” المتخصصة في خدمات “الشراء الآن والدفع لاحقًا” اتفاقًا مع بنك “أبوظبي التجاري”، تقوم بمقتضاه الأولى إتاحة خدمات “اشتري ألان وأدفع لاحقا” لحاملي بطاقات المشتريات المصدرة من البنك لعملائه.

وأوضح، محمد الفقي الشريك والمؤسس والمدير التنفيذي للشركة أن حجم عمليات الشراء التي نفذتها “سيمبل” منذ بداية عملها في السوق المحلية وحتى الوقت الراهن، يسجل حوالي 107 مليون جنيه، ومن المفترض أن ترتفع تلك القيمة خلال الفترات المقبلة .

وأشار محمد الفقي، إلى أن قاعدة العملاء الخاصة بـ”سيمبل” تبلغ خلال الوقت الحالي حوالي 20 ألف عميل، وإجمالي تعاقدات بلغت 340 تعاقد متمثلين في أكثر من ٢٥٠٠ نقطة بيع.

ولفت إلى أن حجم الموارد المالية المتاحة لدى “سيمبل” كافية لتغطية العمليات الخاصة بها في الوقت الحالي وحتى النصف الثاني من العام ٢٠٢٣، مستبعدًا أن يتم اللجوء لأي عمليات اقتراض بنكي خلال الشهور القليلة المتبقية من 2022.

وقال إن الشركة تُخطط لمواصلة زيادة العمليات الخاصة بها على الصعيد التجاري، بما يُتيح توفير امتيازات نسبيه للعملاء.

ونوه الشريك المؤسس والمدير التنفيذي بـ”سيمبل” إن الشركة تركز عملها خلال الوقت الحالي على القطاعات الخدمية بشكل أساسي، إلي جانب نظيرتها الاستهلاكية سواء بمجالات الأغذية والمشروبات، والمفروشات وغيرها من متطلبات الحياة المعاصرة للمستهلك النهائي.

وتأسست منصة Sympl على أيدى مجموعة من رواد الأعمال المصريين، ممن لديهم خبرات سابقة فى مجال التكنولوجيا المالية، ومنهم محمد الفقى، وياسمين حنة – اللذان شاركا فى تأسيس واحدة من كبرى شركات التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية، وأيضا كريم توفيق، المؤسس المشارك سابقًا بواحدة من منصات التجارة الإلكترونية فى مصر.