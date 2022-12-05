الشراء أو البيع.. عضو شعبة المعادن يكشف القرار الأفضل بعد اشتعال أسعار الذهب اليوم

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن الوقت الحالي لبيع الذهب وليس للشراء بعد ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 5-12-2022 لمستويات غير مسبوقة حيث تجاوز الجرام عيار 21 حوالي 1830 جنيهاً.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ “المال” أن أغلب التجار توقفوا عن تسعير وإعلان أسعار الذهب اليوم نتيجة صعوبة الوضع الحالي موضحاً ان الأسعار الحالية مبالغ فيها بشكل قوي ومتوقع هبوطها.

الذهب

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى حد 1830 جنيها قبل التوقف عن إعلان أسعار الذهب اليوم، موضحاً ان الزيادات المتتالية في الأسعار يرجع إلى زيادة سعر الدولار إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهب بغرض الاستثمار وهو ما رفع السعر.

وكشف عن أن شراء الذهب حالياً يمثل مخاطرة غير محسوبة وغير معروفة في ظل الأسعار الكبيرة والمتلاحقة في عيار 21 ومختلف الأعيرة على مدار الاسبوع الجاري.

وأعلنت منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، لعدم استقرار السوق.

وأضافت المنصة، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء “نتيجة وجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة”، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، عند مستوى 1797 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب مستوى قياسيا جديدا، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالسوق المحلي، حيث وصل إلى 1800 جنيها للجرام عيار 21، مقابل 1475 جنيها للجرام نهاية نوفمبر، بزيادة 325 جنيها في الجرام منذ بداية الشهر الجاري.

وكان سعر الذهب ارتفع حتى تعاملات مساء أمس بنسبة 107.5% منذ بداية العام الجاري، وزاد سعر الجرام عيار 21 بقيمة 855 جنيها ليرتفع إلى 1650 جنيها حاليا مقارنة بسعر 795 جنيها في نهاية عام 2021.