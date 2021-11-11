الشحات غتوري يناقش تطوير المنظومة الجمركية مع اتحاد الصناعات

تشكيل غرفة عمليات مركزية للتواصل مع المتعاملين مع الجمارك على مدار 24 ساعة

التقى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وشئون تطوير مصلحة الجمارك مع المهندس محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية فى حوار مفتوح مع بعض أعضاء اتحاد الصناعات للرد على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» .

وتوجه المهندس محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالتحية للدكتور محمد معيط وزير المالية والأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لحرصهم على سرعة التواصل والتعاون الإيجابي وجهودهم فى حل مشاكل أو معوقات تواجه أعضاء اتحاد الصناعات المصرية وتقديم الحلول السريعة لأية مشاكل أو معوقات، مشيدا بالجهود التى يبذلها رجال الجمارك للتيسير على المنتجين والمصدرين.

وقال إننا مع كل ما تقرره الدولة لحماية أمنها ومصلحتها الوطنية، وتناول الإجتماع مناقشة عدد من المشاكل التي تواجه بعض الشعب باتحاد الصناعات المصرية والعمل على حلها ومنها الفاتورة الهيكلية وبطئ السيستم وتأخر الردود على الاستفسارات بمركز الاتصالات والموافقات المسبقة لبعض البضائع ومشكلة تأخر عروض المواد الكيماوية، وطالبت بعض شركات قطاع إنتاج الدواء بمنحها بعض الاستثناءات بتخصيص مسار سريع لها بصفتها أحد الصناعات الاستراتيجية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك حرص الدكتور محمد معيط على تقديم كامل الدعم وكافة أوجه المساندة للمصدرين والمنتجين المصريين لتشجيع الصناعة المحلية وتشغيل المصانع وزيادة التصدير وتحفيز الإستثمار.

وأضاف أن الصناعة هى الأمل وقاطرة التنمية حيث يقاس مدى تقدم الأمم بالتقدم الصناعى، وأن مصلحة الجمارك معنية بتنفيذ خطة الدولة وسياساتها الاقتصادية والتى تتجه لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتشغيل المصانع لخلق فرص العمل والقضاء على البطالة وتقليل حجم الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية مشيرا لحرص مصلحة الجمارك الدائم على إزالة أية عوائق ووضع حلول جذرية لمساندة المنتجين والمصدرين، ومنح القطاع الخاص فرصا حقيقية للاستثمار فى شتى المجالات.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه قد تم البدء في التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ أول أكتوبر الماضى ورغم وجود بعض الصعوبات والمعوقات في بداية تطبيق هذا النظام نحاول التغلب عليها وتذليلها، وهناك تحسن تدريجى وملحوظ في مستوى الخدمة.

وقال الأستاذ الشحات غتورى إنه قام بتشكيل غرفة عمليات مركزية للتواصل مع المتعاملين مع الجمارك على مدار 24 ساعة لتلقى جميع الاستفسارات عن أية معلومات خاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وتقديم الدعم الفنى عبر رقم الهواتف الخاصة بغرفة العمليات المركزية لمنظومة ACI وهى 01222200899 للجمارك و01278738307 لشركة نافذه وكذلك رقم الخط الساخن (15460) والتواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للخدمة أيضا.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم تطوير وتحديث المعايير والشروط الخاصة ببرنامج الفاعل الاقتصادي، بما يجذب عدد أكبر من المتعاملين مع الجمارك والسماح بضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات “القائمة البيضاء”.

وقال إن المنافذ والموانئ الجمركية تقوم بتطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” للشركات المنضمة لنظام الفاعل الاقتصادي المعتمد والذي يعني عدم فتح حاويات الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء والإفراج عنها بالسيل الجمركي لهذه الشركات المعتمدة والملتزمة التي لم يسبق لها ارتكاب أي مخالفات.

وأضاف أنه يتم الاتفاق والتنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء لتسريع الإجراءات والكشف الظاهري للبضائع الواردة لهم، مشيرا إلى وجود عدد من الشركات في القائمة البيضاء حاليا تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية وعلى ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة، كما تقدمت عدة شركات أخرى للانضمام وجاري استكمال الإجراءات.

وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية إنه قد تم الربط مع أغلب الجهات داخل منظومة نافذة وأنه سيتم تخصيص مسار سريع بالمراكز اللوجيستية لمستلزمات الإنتاج، لافتة إلى أنه تم تزويد سيرفر جديد للمنظومة للتغلب على مشكلة بطئ السيستم، وأن جميع المستندات الخارجية يقوم المورد برفعها عن طريق شركة كارجو إكس أما المستندات الداخلية فيقوم المستورد أو وكيله من المستخلصين برفعها.

وأشارت مساعد وزير المالية لأهمية وضع مزايا تحفيزية لتشجيع المستوردين الذين يتعاملون بنظام الإفراج المسبق عن البضائع.

وحضر اللقاء اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والأستاذ عاطف ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات والأستاذ وليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك والأستاذة مني أنور رئيس قسم الإعلام وأحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك باتحاد الغرف التجارية وممثلى شركة MTS .