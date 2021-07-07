الشحات غتورى يبحث مع مجلس إدارة مجلة الجمارك أولويات ومتطلبات العمل

عقد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك الأربعاء، اجتماعه الأول مع مجلس إدارة المجلة التابعة للمصلحة الجمارك ، بهدف تحديد أولويات ومتطلبات العمل والأهداف المطلوب تحقيقها خلال التوقيتات المحددة فى ضوء الخطة المستهدفة خلال المرحلة القادمة.

وفى بداية الاجتماع رحب الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بأعضاء مجلس إدارة مجلة الجمارك الجدد وتقدم لهم بالتهنئة بمناسبة تعيينهم بمجلس إدارة المجلة.

وأشار الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك لأهمية دور مجلة الجمارك وإسهامها في نشر وتنمية المعرفة والثقافة الجمركية وزيادة الوعى الجمركى لدى العاملين بمصلحة الجمارك والمتعاملين مع مصلحة الجمارك وتوعية المصدرين و المستوردين والمخلصين الجمركيين والجمهور باليات العمل داخل المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية والمناطق اللوجستية.

وأشار إلى أن المجلة تسعى لتحقيق للشفافية والنزاهة وإبراز الإنجازات والجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك لتسهيل التجارة والمساهمة فى حماية المجتمع من جميع الممارسات الخاطئة وتعزيز التنمية الإقتصادية لصالح أبناء الوطن .

ولفت إلى أهمية التعاون بين أعضاء مجلس إدارة مجلة الجمارك والتواصل مع العاملين فى مصلحة الجمارك ومد جسور التواصل وتدعيم الشراكة مع المجتمع الصناعى والتجارى والجهات والهيئات الحكومية وجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك .

وأكد على تطوير مجلة الجمارك وإنتظام صدورها لنشر المعلومات الجمركية الموثقة والصحيحة مشير إلى أنه سيتم تخصيص أول الأعداد التى ستصدر قريبا لنشر قانون الجمارك الجديد يليه نشر اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير بأحدث التعديلات ثم اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد فور صدورها ويليه دليل العمل الجمركى الجديد .

وتلا كلمة الغتوري، الانتقال لجدول لأعمال حيث تم مناقشة تعيين مدير لتحرير المجلة وتكوين هيئة لتحريرها وتم التوافق على أن يكون مدير التحرير أحد الصحفيين المتخصصين من خارج مصلحة الجمارك وإعطاء مزيد من الوقت لتسميته.

كما تم التوافق على أن يتم إصدار نسخة إلكترونية من المجلة على موقع مصلحة الجمارك لضمان وصولها لجميع انواع العاملين بمصلحة الجمارك فى أسرع وقت من خلال هذا الموقع .

وتم مناقشة تحديد معايير خاصة بالنشر والمراجعة الفنية من المتخصصين لجميع المقالات المنشورة ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير المجله من حيث الشكل والمضمون والمحتوى والموضوعات والأبواب والمقالات والأخبار الجمركية الخاصة بالعاملين بالمصلحة وورش العمل والاجتماعات واللقاءات والبروتوكولات التى تعقدها مصلحة الجمارك وأبرز محاضر التهرب الجمركي والأفكار الإبداعية للعاملين بمصلحة الجمارك المصرية عن التعريفة الجمركية والإتفاقيات وكافة القوانين المتعلقة بالإستيراد والتصدير وجميع النظم والإجراءات الجمركية والمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية ( منصة النافذة الواحدة) ومستجدات مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهريب الجمركى، وإحكام الرقابة على العمليات الجمركية بالموانئ المصرية والمعلومات الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» .

كما تم مناقشة الموقف المالى والحالى للمجلة والهيكل الإدارى والمالى للعاملين بالمجله وعدد النسخ المقترحة لعدد النسخ المطبوعة من المجلة وتحديد آلية توزيع المجله تضمن سرعة وسهولة التوزيع لجميع المناطق والمواقع الجمركيه المختلفه .وتم التوافق على احضار العديد من عروض الاسعار المقدمه لتصميم وطباعة المجله ودارستها فنيا وماليا للبت فيها فى الإجتماعات القادمة .كما تم الإتفاق على عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء القادم بحضور كل من السيد مدير عام المشتريات لتوضيح موقف الآلات والمعدات المملوكة للمجلة ودراسة عروض الاسعار والسيد رئيس الإدارة المركزية لشئون الخدمات المالية لتوضيح الموقف المالى للمجلة .

وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة مجلة الجمارك المصرية المهندس وليـد محمد عبداللــه رئيس الإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الوسطي والجنوبية وعاطـف إبراهيــم محمد رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات ونجــوي شحاتة زغمــور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية وهالة محمود عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية ووليــد حسيــن محمد مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة ومحمـد إبراهيــم سعيد مدير عام البحوث الفنية بمكتب رئيس المصلحة وصالح عبد القادر محمد معاون رئيس مصلحة الجمارك للفاعل الاقتصادي المعتمـد ووليد محمود مكى معاون رئيس مصلحة الجمارك للافراج المسبق ومنى نور رئيس قسم الإعلام ورفيق إبراهيم محاسب بمجلة الجمارك.