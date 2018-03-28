الشبه المصرية ترعي البطولة الإفريقية للتايكوندو بالمغرب

محمد ريحان

وقع محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية ورئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال واللواء احمد الفولى رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي اتفاقية رعاية للبطولة الإفريقية للتايكوندو التي تقام حاليا بمدينة أغادير المغربية فى الفترة من 26 إلى 29 مارس الجاري.

وقال حسني، إن رعاية الشركة للبطولة الإفريقية للتايكوندو يعكس رؤية الشركة فى المشاركة المجتمعية لرعاية أبطال مصر فى لعبة التايكوندو وتشجيع الرياضة بصفة عامة كمحور أساسي من محاور التنمية.

وأضاف، أن الاتفاقية تأتى فى إطار دعم الشركة لابطال مصر ومساندتهم فى رحلتهم لحصد الميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عاليا فى اوليمبياد طوكيو 2020.

وأكد اللواء أحمد الفولي، أن رعاية شركة الشبة المصرية يعزز من دور القطاع الخاص المصري فى دعم الرياضة والرياضيين.

وقال أن البطولة الافريقية يشترك بها 70 دولة من شتى بلاد العالم وتحقق الارتقاء بتصنيف اللاعبين إلى مراكز متقدمه تساعدهم على الدخول إلى الأولمبياد مباشرة دون أي تصفيات أو ملحق”

وأضاف: “لدينا 16 لاعبا ولاعبة يشاركون فى البطولة ما يدفعنا إلى الارتقاء بتصنيفهم قبل الأولمبياد من خلال البطولة الإفريقية”.