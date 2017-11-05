الشبكة العربية تطالب بالتحقيق في وفاة معتقل نوبي بالاحتجاز

إيمان عوفأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة ضد المطالبين بالديمقراطية واحترام القانون وكذا أهمال الرعاية الطبية للمحبوسين الذي يودي بحياة الأبرياء، وآخرهم المواطن النوبي "محمد صالح سرور" الشهير بجمال سرور، الذي توفي أمس السبت في معسكر أ

إيمان عوف



أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة ضد المطالبين بالديمقراطية واحترام القانون وكذا أهمال الرعاية الطبية للمحبوسين الذي يودي بحياة الأبرياء، وآخرهم المواطن النوبي “محمد صالح سرور” الشهير بجمال سرور، الذي توفي أمس السبت في معسكر أمن الشلال بأسوان بعد تأخر تقديم العلاج له، عقب إصابته بغيبوبة سكر.

والضحية المتوفاة “جمال سرور” هو أحد 25 مواطنا نوبيا مصريا، محبوسين احتياطيا في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال بأسوان، عقب محضر تحريات مفبرك حرره الضابط محمد حامد عبدالحميد، ورغم تضمن المحضر العديد من الأخطاء والوقائع الكاذبة، إلا أن النيابة العامة قررت حبس جمال سرور وزملائه منذ يوم 4 سبتمبر 2017، عقب القبض عليهم يوم 3 سبتمبر، واستمر تجديد حبسهم منذ هذا التاريخ، رغم توضيح المحامين وإثباتهم لكذب الواقعة وتلفيق محضر التحريات، وكان آخر تجديد حبس لهم يوم الإثنين الماضي 30 أكتوبر 2017 لمدة 15 يوما.

وكان الضحية جمال سرور قد ألقي القبض عليه عشوائيا أثناء وقوفه ضمن آخرين أثناء الاحتفال بعيد الأضحى السابق، وهم يغنون بالدفوف الأغاني النوبية، وتم الاستيلاء على الأموال التي بحوزته، وزعم الضابط محمد حامد أنها لتمويل التظاهرة، في حين أثبت جمال سرور أنه صاحب شركة سياحية في باريس، وجاء لأسوان للاحتفال مع أسرته بعيد الأضحي، ومن المنطقي أن يكون بحوزته أموال لقضاء إجازته.

ولم تراع الداخلية سنه المتقدم 58 سنة ومرضه بالسكر، واستمر حبسه الاحتياطي في معسكر الأمن المركزي، وحين أصيب بغيبوبة سكر، وتبعا لمحاموه فقد تأخر علاجه ونقله للمستشفى عدة ساعات، حيث فارق الحياة، ليصبح آخر ضحايا الحبس الاحتياطي المطول الذي أصبح يشبه العقوبة والتنكيل السياسي بالمنتقدين، بدلا من كونه إجراء احترازيا يطبق في أضيق الحدود.

وقالت الشبكة العربية ” وفاة جمال سرور أثناء حبسه الاحتياطي وتأخر تقديم العلاج له، يعد جريمة، يسأل عنها وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمسئول الأول عن النظام السياسي الذي ينتهك حقوق مواطنيه، رئيس الجمهورية نفسه، ولا يجب الصمت إزاء تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب”.

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن المواطنين النوبيين المحبوسين ظلما، وكافة المحبوسين احتياطيا، وتجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، وكذلك وقف استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة وإعادة العمل بالحبس الاحتياطي كإجراء احترازي يستخدم في أضيق الحدود.