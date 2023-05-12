«الشباب والرياضة» واتحاد التأمين يكرّمان فائزي ماراثون «معا ضد السرطان»

شارك الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، وعلاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في انطلاق فعاليات الماراثون السنوي الرابع، الذي ينظمه الاتحاد تحت شعار “معًا ضد السرطان”، وتكريم الفائزين، بحضور مكثف من ذوي الهمم، واستضافة الفنانة نهال عنبر ضيف الشرف لهذا العام.

صبحي وفريد وجانب من الحضور

وأعرب صبحي عن فخره بتلك الخطوة التي اتخذها الاتحاد المصري للتأمين لتحفيز ذوي الهمم والعناية بهم، كشركاء لا غنى عنهم في المجتمع.

وأضاف فريد أن مشاركة ذوي الهمم في الماراثون تأتي كصياغة عملية لمعنى المشاركة المجتمعية لهم، وليس مجرد أقوال فقط.

جانب من حضور ذوي الهمم

وينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الرابع، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة؛ الثاني عشر من مايو، بمركز شباب الجزيرة، من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا،

بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان “معًا لمحاربة السرطان”.

الزهيري من فعاليات الماراثون

جاء تنظيم الماراثون كجزء من مساهمات الاتحاد المصري للتأمين في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يستهدف، هذا العام، الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا تشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

صبحي وعنبر وفريد والزهيري من تكريم الفائزين

وشهد الماراثون مشاركة خاصة لذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في جميع قطاعات الدولة.

صبحي وفريد مع أحد ذوي الهمم

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية، وقد انضم ما يقرب من 1500 مشارك، هذا العام، من جميع الفئات والأعمار، إضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصرية، ومحترفي رياضة العَدْو،

كما ضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفعاليات، والتي تناسب كل أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

البوابة الرئيسة للمارثون

ومما يُذكر أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الرابعة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لثلاث مرات خلال 2018 و2019 و2022.