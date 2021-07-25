سيـــاســة

الشباب والرياضة في البرلمان ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية

وتؤكد لا نريد تشتيت انتباهم
ياسمين فواز 9:10 م, الأحد, 25 يوليو 21 9:10 م, الأحد, 25 يوليو 21

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ارجأت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، الحديث عن نتائج بعثة مصر المشاركة فى اولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية .

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، المقدمة من اعضاء البرلمان ، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب ، بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة ، وكفر الشرفا .
وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب في البرلمان ، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الاولمبياد، للنهاية خاصة ان التقييم لا يتم بالقطعة .

ولفت إلى ان نسبة الذين شاركوا فى الأولمبياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات ، مما يتطلب من الجميع الإنتظار حتي انتهاء البطولة .

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وأضاف رئيس لجنة الشباب ، إن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية ، حيث إستمعت لجميع رؤساء الإتحادات خلال فترة الإعداد ، وذلك للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة ، وتم الاطلاع على خطط الاعداد ، متابعا : لن نقيم البعثة وقت المعركة حتي لانشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات “.

وأشار رئيس لجنة الشباب في البرلمان ، إلى ان البعثة الحالية ، هى أكبر بعثة اولمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها ، حيث تم تخصيص 276مليون جنيه لجميع الإتحادات المشاركة .

من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، أن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة ، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات ، وهو ما يتطلب ان تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا .

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فيما قال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة ، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، فيجب التأكد من تاثر فترة الغعداد بسبب كورونا ، خاصة انها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتا غلى ان الذين صعدوا للاولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية .

ومن ناحية أخري طالب النائب شريف الورداني ، خلال طلب الاحاطة الذى تقدم بها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ن بضروة الإنتهاء من اعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين ، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992 .

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وعلق الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات فى تنفيذ مراكز الشباب ، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان .


بينما طالب النائب أحمد على عضو البرلمان ، عن دائرة المرج ، من وزارة الشباب الإنتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس ، وكذلك العمل على الإنتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا .

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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