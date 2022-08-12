«الشباب والرياضة» تُصدر حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت التابعة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الإجراءات التي سوف تتخذها تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء، ضمن إجراءات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إتخاذ بعض التدابير اللازمة؛ لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى والمرافق التابعة لمختلف مؤسسات الدولة.
ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تطبيق تلك القرارات على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية، وكذا داخل ديوان عام الوزارة، ومديريات الشباب والرياضة، ومختلف الاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية.
وجاءت أبرز قرارات وزارة الشباب والرياضة كالتالي:
- تنفيذ خطة الدولة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المنشأت الرياضية
- تخفيض اضاءة الملاعب واستهلاك أجهزة القاعات والصالات الرياضية
- عدم استهلاك الاضاءة العالية لأسطح حمامات السباحة بمراكز الشباب
- تخفيض الإضاءة في مقرات مديريات الشباب والرياضة
- تشغيل الطاقة المناسبة بالاستادات والصالات من إضاءة أجهزة التكييف قبل وبعد الحدث بوقت قليل
- دراسة استخدام الطاقة الشمسية في اضاءة الملاعب والصالات
- توحيد العمل بالكشافات اليد الموفرة للطاقة