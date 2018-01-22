الشباب والرياضة تنظم يوم الوفاء للرياضيين

علي المصرينظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتعاون مع جمعية اللاعبين القدامى، يوم الوفاء لتكريم الرياضيين، اليوم الاثنين، على مسرح الوزارة بمبنى الوزارة بميت عقبة.حضر يوم الوفاء وزير الشباب والرياضة، والمهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرةالقدم وعدد من الشخصيات

علي المصري

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتعاون مع جمعية اللاعبين القدامى، يوم الوفاء لتكريم الرياضيين، اليوم الاثنين، على مسرح الوزارة بمبنى الوزارة بميت عقبة.

حضر يوم الوفاء وزير الشباب والرياضة، والمهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرةالقدم وعدد من الشخصيات العامة من الرياضيين والمثقفين.

ووجه أحمد شوبير مقدم حفل التكريم الشكر لتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي، بعد تدعيمه لجمعية اللاعبين القدامى بـ2مليون جنيه، كما وجه الشكر لخالد عبدالعزيز نظير ما يقدمه للرياضة المصرية.

وقال شوبير: “أشكر خالد عيدالعزيز ولو كان التعديل الوزاري قائما لجعلت خالد عبدالعزيز وزيرا للشباب والرياضة والوفاء”.

من جانبها، قدمت الجمعية الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ولاعبي الفريق لأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على مجهوداتهم في دعم الجمعية ماليا.

وأكد اللواء عبد المنعم الحاج رئيس مجلس إدارة جمعية قدامى اللاعبين، أن مرتضى منصور له دور كبير في دعم الجمعية وحرص على توعية لاعبي الزمالك بدور الجمعية وتم دعم الجمعية ماليا من خلاله بشكل مميز للغاية.