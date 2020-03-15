رياضة

«الشباب والرياضة» تمنح إجازة للسيدات العاملات بالوزارة بسبب «كورونا»

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وقرارات مجلس الوزراء
المال - خاص 8:09 م, الأحد, 15 مارس 20 8:09 م, الأحد, 15 مارس 20

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 قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع جميع قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها بمنح إجازة خلال الأسبوعين المخاطبين بقرارات وقف الدراسة والأنشطة الرياضية ، آخذا بعين الاعتبار كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وقرارات مجلس الوزراء في ذات الشأن، فضلاً عن توقف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية خلال نفس الفترة ضمن جهود الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما يأتي ذلك في ضوء خطة الوزارة المتماشية مع سياسة الدولة والحكومة المصرية لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال والأسر المصرية خلال الفترة الراهنة.

وتضمن اجتماع الوزير دراسة استمرار وتكثيف كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الشبابية والرياضية لمواجهة انتشار الفيروس.

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بقلم المال - خاص

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