الشباب والرياضة تعلن عن تنفيذ الفوج الثانى لطلائع مصر لمدينة دهب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انطلاق الفوج الثانى لطلائع مصر لمدينة دهب من Explore your Egypt لتنشيط السياحة.

تبدأ أولى الرحلات في مدينة دهب، وتكون الإقامة بفندق أميجو صف أول على البحر خمس دقائق من منطقة البلوهول مدة الرحلة (خمس أيام أربع ليالي).

مواعيد الأفواج

الفوج الثاني : من 6/26 الي 6/30

السعر

من ٨ سنوات الي ١٥ سنة 1000جنية

من ١٦ سنة الي ٤٠ سنة 1500جنية

هذا السعر يشمل ( فطار – غداء – عشاء ) اوبن بوفيه – الانتقالات ذهاب وإياب – الانتقالات الداخلية

وبعض المزارات السياحية.



برنامج الرحلة

اليوم الأول

وصول وتسكين بالفندق – الممشي السياحي – سينما ليلية علي الشاطئ.

اليوم الثاني

الثري بولز ( بيتش باجي – دايفينج – snorkeling ) – ألعاب شاطئية – جبل الطويلات.

اليوم الثالث

البلو لاجون (رحلة باليخت وسط البحر – ألعاب مائية – الباراشوت)

أو محمية نبق – ألعاب شاطئية – فرقة موسيقية وحفلات غنائية على الشاطئ.

اليوم الرابع

البلوهول ومحمية أبو جالون

أو وادي الوشوش – الممشي السياحي – حفلة summar على شاطئ اللاجون ليلاً.

اليوم الخامس

دير سانت كاترين -التحرك الي القاهرة

هايتخلل كل الأنشطة دي مجموعة من الانشطة الرياضية وورش العمل البيئية المختلفة.

رسوم إضافية لبعض المزارات هي:-

١- البيتش باجي

٢- الدايفينج

‏٣- Snorkelinge

٤- محمية نبق

٥- حفلة جبل الطويلات

٦- وادي الوشواش

٧- ابو جالوم

٨- حفلة آل summar باللاجونا

٩- الباراشوت – ركوب اليخت والألعاب المائية

ملحوظة

الرحلات ذات الرسوم الاضافية في البرنامج حيث يتم الإتفاق عليها حسب الامكانيه ولابد من توافر عدد مناسب من المشتركين يحدد بمعرفه هيئه الأشراف

الشروط والتعليمات للاشتراك في المبادرة :-

أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات او افتعال اى مشاكل نوعيه تعني الترحيل الفوري من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

توفر الوزارة الانتقالات للمشتركين ويحق لمسئولى هيئه الاشراف التغيير في أماكن المشتركين طبقا لظروف الباص

يمنع الالغاء او التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ

يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقا لتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف

ارتداء الكمامة الطبية الزامي اثناء ركوب الباصات واثناء التواجد بالمزارات السياحية

يتم الاعلان عن الافواج القادمة تباعا علي صفحة المشروع وصفحة الوزارة والفريق المنفذ

التسكين في الغرف او الخيم ثلاثى طبقا لتعليمات وارشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحه والاثار

يتم تأكيد الحجز بأسبقيه الدفع والتأكد من صحة البيانات عن طريق صوره شهاده الميلاد للأطفال او البطاقه الشخصيه

عدم استخدام الموبايل والتصوير اثناء التواجد بكمين شرطة او بالقرب منها

للتوصل للحجز او الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية :-

01101597267

01113769809

مواعيد العمل من 9 ص ل 3 م

مواعيد الاتصال من 11 ل 6 م

للحجز:

مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين – الدور آل ١٣ – المكتب الفني للطلائع

أو من خلال المحفظة الذكية او فوري او ماكينات آل ATM عن طريق رقم 01122948462 – 01559017788.