الشباب والرياضة تبدأ برنامجا تدريبيا على الاستثمار فى البورصة

سلوى عثمان: تبدأ وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ) في تنفيذ برنامج "البورصة خطوة خطوة"، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، بهدف تثقيف الشباب بأساسيات الاستثمار بها، وأدواته المختلفة، بهدف تنمية المناخ الاستثماري، وفتح مجالات عمل جديدة للشباب . ودعت الإ

سلوى عثمان:





تبدأ وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ) في تنفيذ برنامج “البورصة خطوة خطوة”، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، بهدف تثقيف الشباب بأساسيات الاستثمار بها، وأدواته المختلفة، بهدف تنمية المناخ الاستثماري، وفتح مجالات عمل جديدة للشباب .

ودعت الإدارة المركزية للمشروعات الشباب للمشاركة في الدورات التدريبية المعتمدة من الوزارة والبورصة، لطلبة وخريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة، والمهتمين بهذا البرنامج،

ومدة التدريب يومين، على مجموعتين، ويتضمن زيارة للبورصة للتدريب العملي.

يبدأ الحجز اعتبارا من الثلاثاء 9 يناير الجارى، بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة، للشباب من 16 إلي 35 عاماً.





