الشايع تبحث مع القابضة للسياحة الشراكة فى منافذ التجارة الداخلية

■ عروض استثمارية لتطوير وإدارة فندق «كوزموبوليتان» أحمد عاشورتبحث مجموعة الشايع الكويتية، الدخول فى شراكة مع «القابضة للسياحة والفنادق»، بغرض استغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للأخيرة.وقالت ميرفت حطبه، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة، إن الشركة الكويتية ط

■ عروض استثمارية لتطوير وإدارة فندق «كوزموبوليتان»

أحمد عاشور

تبحث مجموعة الشايع الكويتية، الدخول فى شراكة مع «القابضة للسياحة والفنادق»، بغرض استغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للأخيرة.

وقالت ميرفت حطبه، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة، إن الشركة الكويتية طلبت إدارة فروع تجارة داخلية بالقاهرة، موضحة أنه تم عرض فرع قصر النيل التابع لشركة الأزياء الراقية«هانو»، وفى انتظار الرد.

وذكرت لـ«المال» أن المجموعة الكويتية، أبدت اهتماماً بمجال إدارة فنادق 3 نجوم بالسوق المحلية، وذلك خلال اجتماعا عقد مؤخراً.

وتدير مجموعة الشايع، وفقاً لموقعها الإلكترونى، ما يزيد عن 80 علامة تجارية بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وروسيا، وتركيا، وأوروبا، من أبرزها ستاربكس، وإتش آند إم، ومذركير، ودبنهامز.

كانت «المال» قد نشرت منذ أسابيع، أن «الشايع» تبحث شراء فنادق 3 و4 نجوم بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها فندق الكونتينتال، بمنطقة العتبة.

وأكدت حطبه، أن شركتها لن تطرح المشاركة فى فندق الكونتنينتال، إلا بعد التوصل لتسوية مع مستأجرى محلاته، سواء من خلال تجديد عقود الانتفاع، أو فسخ العقود.

وبدأت «القابضة للسياحة» أعمال هدم الفندق، يناير الماضى، تمهيدا لتطويره من خلال تأسيس شركة جديدة برأسمال 1.2 مليار جنيه، بالشراكة مع مستثمرين من جنسيات مختلفة.

وذكرت حطبه أن شركتها تجرى مفاوضات مع مجموعة مستثمرين للمشاركة وإدارة فندق كوزموبوليتان، رافضة الكشف عن تفاصيل تلك العروض لحين التوصل لاتفاق.