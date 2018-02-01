الشايع تبحث شراء فنادق 3 و4 نجوم بمختلف المحافظات

❐ اجتماع مع «القابضة للسياحة» لمناقشة إدارة وتشغيل فندق تاريخى أحمد عاشورتبحث مجموعة الشايع الكويتية، شراء فنادق 3 و 4 نجوم بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن تبدأ بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية.يأتى التحرك فى ضوء بدء تعافى القطاع السياحى، وتحقيقه نموا بنسبة %54 فى عدد الو

❐ اجتماع مع «القابضة للسياحة» لمناقشة إدارة وتشغيل فندق تاريخى

أحمد عاشور

تبحث مجموعة الشايع الكويتية، شراء فنادق 3 و 4 نجوم بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن تبدأ بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية.

يأتى التحرك فى ضوء بدء تعافى القطاع السياحى، وتحقيقه نموا بنسبة %54 فى عدد الوفود خلال 2017، فى حين توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع إيرادات السياحة المصرية، خلال العام المالى الجارى، بنحو 1.8 مليار دولار، لتصل إلى 6 مليارات دولار، مقارنة مع 4.2 مليار فى المالى الماضى.

وقالت مصادر ل«المال» إن المجموعة الكويتية ترتب أيضا لعقد اجتماع مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، لبحث إدارة وتشغيل أحد الفنادق التاريخية التابعة لها بالقاهرة، ومن بينها فندق الكونتننتال، ضمن خطتها لزيادة نشاطها بالسوق المحلية.

يشار إلى أن الشركة القابضة للسياحة، كانت قد أعلنت فى أكثر من مناسبة، عن نيتها للاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتشغيل فنادق تاريخية بوسط القاهرة، مقابل حصة من الأرباح.

كما أعلنت فى مايو الماضى، عن خطة لتطوير 10 فنادق، مشيرة إلى أن تكلفة تطوير فندق الكونتننتال بميدان الأوبرا، وسط القاهرة ، تقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه.

وتدير مجموعة الشايع وفقاً لموقعها الإلكترونى، ما يزيد عن 80 علامة تجارية بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وروسيا، وتركيا، وأوروبا، من أبرزها «ستاربكس»، و«إتش آند إم»، و«مذركير»، و«دبنهامز»، و«أمريكان إيجل أوتفترز»، و«بي. إف. تشانغز»، و«ذى تشيزكيك فاكتوري»، فضلاً عن «فيكتوريا سيكريت»، و«بووتس»، و«بوترى بارن»، و«كيدزانيا».