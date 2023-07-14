«الشال للسيارات» تقدم عروض صيانات مجانية على «إم جي 5»

أعلنت شركة «الشال للسيارات» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفروليه، وإم جي»، عن تقديم عروض صيانات مجانية على طرازات «إم جي 5» المبيعة عبر فروعها المختلفة.

وأوضحت الشركة أن عروض الصيانات المجانية مخصصة على طرازات «إم جي 5» موديل 2022، والتى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من اليوم و حتى 5 أغسطس المقبل.

فى سياق متصل، أكد سامح بديوي، مدير المبيعات فى شركة «الشال للسيارات» إن تلك الخطوة تأتى في إطار تدعيم الخطط التسويقية للعلامة الصينية، وذلك بالتعاون مع شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«MG» في مصر.

وأضاف أن الشركة قامت بتقديم عروض الصيانات المجانية على طرازات «إم جي» بهدف تخفيف العبء المالي على المستهلك، خاصة بعد ارتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن «الشال للسيارات» تحرص على منح عملائها حزمة من الخدمات المتكاملة في قطاع خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار بمراكز الصيانة التابعة لها.

ويشار إلى أن «إم جي» تمركزت في المرتبة السابعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب «الملاكي» في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.2% من إجمالى المبيعات مسجلة نحو 909 مركبات؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».